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Dünya
AA 01.11.2026 19:21

BM: Yemen'de çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 300 bini aştı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Yemen'de tırmanan çatışmalar nedeniyle 300 binden fazla kişinin yerinden edildiğini, bunların neredeyse tamamının son 2 ayda gerçekleştiğini duyurdu.

BM: Yemen'de çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 300 bini aştı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), konuya ilişkin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "IOM'un yeni verileri, Yemen'de tırmanan çatışmalar nedeniyle 300 bin fazla kişinin yerinden edildiğini ve bunların neredeyse tamamının son 2 ay içinde gerçekleştiğini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

İnsani yardım ihtiyaçlarının arttığı belirtilen paylaşımda, ailelerin barınak bulmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığına vurgu yapıldı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Taiz vilayetine doğru saldırılar yaparak Babulmendeb Boğazı'na ilerlemesiyle başlayan çatışmalar, dağlık bölgede yer alan Taiz'in yanı sıra birçok bölgede devam ediyor.

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