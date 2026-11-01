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Türkiye
AA 01.11.2026 17:03

Ankara'da zehir taciri 40 kişi tutuklandı

Ankara'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 109 şüpheliden 40'ı tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra hassas terazi, kurusıkı tabanca ve 159 bin 475 lira ele geçirildi.

Ankara'da zehir taciri 40 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve bu suçlara karışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 25-31 Ekim arasında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 109 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda ve farklı türlerde uyuşturucu, 4 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 3 kurusıkı tabanca fişeği, 24 av tüfeği fişeği ve 159 bin 475 lira ele geçirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklandı.

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