Ankara'da zehir taciri 40 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve bu suçlara karışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 25-31 Ekim arasında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 109 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda ve farklı türlerde uyuşturucu, 4 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 3 kurusıkı tabanca fişeği, 24 av tüfeği fişeği ve 159 bin 475 lira ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklandı.