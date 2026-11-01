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Dünya
AA 01.11.2026 15:38

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda biri çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda biri çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti

Yerel kaynaklar ve sağlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun Han Yunus ve Gazze kentlerine hava saldırıları düzenledi.

Han Yunus’taki yerel kaynaklar, İsrail ordusunun kentin batısındaki Mevasi bölgesindeki bir okulun yanına saldırı düzenlediğini ve saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nden bir sağlık kaynağı ise, kentin batısındaki Es-Sevra Caddesi'nde düzenlenen saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Han Yunus’ta düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında görevi başında olan polis memurlarının da bulunduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Filistinlileri hedef almayı sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının dünkü açıklamasına göre, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1580 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 711 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 594'e, yaralı sayısı 175 bin 834'e ulaştı.

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