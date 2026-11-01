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Dünya
AA 01.11.2026 12:15

İsviçre'nin Zürih ve Basel şehirlerindeki gösterilerde olaylar çıktı

İsviçre'nin Zürih ve Basel şehirlerinde protestolarda olaylar çıkarken barikatlar kurup bunları ateşe veren göstericiler polisle çatıştı.

İsviçre'nin Zürih ve Basel şehirlerindeki gösterilerde olaylar çıktı
[Fotograf: Reuters]

İsviçre'nin resmi haber ajansı Keystone-SDA'nın haberine göre, aşırı sol grupların çağrısıyla Zürih'te düzenlenen gösteriye birkaç yüz kişi katıldı.

Katılımcılar barikatlar kurdu, bir aracı ateşe verdi ve eylem sırasında polisle çatıştı.

Şehir polisinin açıklamasında, göstericiler saat 22.30 civarında Langstrasse'de toplanırken, bazılarının Cadılar Bayramı dolayısıyla maske taktığı kaydedildi.

Açıklamada, izinsiz gösterinin yapıldığı bölgede eylemcilerin çöp konteynerleri, elektrikli scooterlar ve diğer nesnelerden barikatlar kurarak bunları ateşe verdiği kaydedildi.

Eylemcilerin polislere havai fişek, taş ve şişelerle saldırdığı belirtilen açıklamada, polislerin ise tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle karşılık verdiğine işaret edildi.

Açıklamada, özellikle ara sokaklarda polisle daha fazla çatışma yaşandığına değinilerek, bazı evlerin pencereleri, tramvay durakları ve diğer alanların hasar gördüğü belirtildi.

Zwinglistrasse bölgesinde bir arabanın ateşe verildiğine de işaret edilen açıklamada, göstericilerin eylemi neden gerçekleştirdiğinin belli olmadığını​​​​​​​ ve eylemcilerin ellerinde hiçbir pankart taşımadığı da kaydedildi.

Açıklamada, gece 01.30 itibarıyla sona eren gösterilerdeki maddi hasarın boyutunun henüz belirlenemediğine işaret edildi.

Basel'de toplu taşıma etkilendi

Dün gece Basel'de yaklaşık 150 kişilik bir grup şehir merkezinde yürüyüş düzenlerken, bu sırada toplu taşıma geçici olarak durdurulmak zorunda kaldı.

Şehir polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, izinsiz düzenlenen gösterinin şiddete dönüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, saat 21.00'de Claraplatz'da başlayan protesto, konuşmaların ardından yürüyüşle devam etti.

Göstericiler St. Johannsplatz'da barikatlar kurup bunları ateşe verirken, polis müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri yanan barikatları söndürdü.

Açıklamada, eylemcilerin St. Johanns Parkı'na doğru kaçtığı ve gösteri güzergahı boyunca bazı yerlerde maddi hasar meydana geldiği​​​​​​​ de kaydedildi.

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