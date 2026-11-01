Parçalı Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.11.2026 15:03

Sigorta tazminatı için kazaları kurguladılar: 21 kişi tutuklandı

Batman'da kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 43 zanlıdan 21'i tutuklandı.

Sigorta tazminatı için kazaları kurguladılar: 21 kişi tutuklandı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt lideri ve yöneticileri S.A, E.B, B.A. ve M.Y'nin de bulunduğu 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Batman'da 2022-2024 yıllarında meydana gelen 41 trafik kazasının bir kısmının kurgulanmış olabileceği, kazaların kamera kaydı bulunmayan yerlerde meydana geldiği, kazaya karışan kişiler arasında sigorta ödemelerine ilişkin hesap hareketlerinin bulunduğu ve şüpheli araç devirlerinin gerçekleştirildiği belirlenmiş, incelemelerde, bazı tamirhane sahiplerinin, sigorta eksperlerinin ve araçlarını kurgulandığı öne sürülen kazalarda kullandıran kişilerin, örgütlü şekilde hareket ettiği değerlendirildiği, ortaya çıkan kurgu kaza görüntülerinde, fotoğrafların inandırıcı olması için ayrıntılı çalışıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hesap hareketleri, HTS analizleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden alınan şüpheli kaza tutanakları incelenmiş, yapılan çalışmalar sonucunda 41 olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 65 zanlı hakkında işlem başlatılmıştı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 27 Ekim'de düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan zanlılardan birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 43 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
Batman Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
Emlak vergisinde ikinci taksit dönemi başladı
14:53
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
14:42
Fon soruşturması kapsamında Umut Güner gözaltında
14:38
Bulgaristan'da halk cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başında
14:23
KOBİ'lere 50 milyar liralık yeni "Nefes Kredisi" imkanı
14:05
Antalya-Alanya Otoyolu ile 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşecek
Gölcük Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları
Gölcük Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları
FOTO FOKUS
Fren yerine gaza bastı, otomobiliyle bahçeye uçtu
Fren yerine gaza bastı, otomobiliyle bahçeye uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ