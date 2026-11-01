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Türkiye
AA 01.11.2026 14:03

Antalya-Alanya Otoyolu ile 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşecek

Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren kara yoluyla seyahat 36 dakikaya düşecek ve yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacak.

Antalya-Alanya Otoyolu ile 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşecek
[Fotograf: DHA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.

Antalya ile Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap verecek otoyolun bölgenin ulaşım altyapısını güçlendireceğini belirten Uraloğlu, söz konusu otoyolun bölge turizmi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uraloğlu, otoyolun hizmete alınmasıyla yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımının daha hızlı ve konforlu hale geleceğine dikkati çekerek, "Otoyol, Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak. Ana gövde her iki yönde üçer şeritli, bağlantı yolları ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli olarak projelendirildi. 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometrelik otoyol inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Projede fiziki ilerleme yüzde 35'e ulaştı

Proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak bulunduğunu aktaran Uraloğlu, otoyolun 4 bin 604 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük içerdiğini söyledi.

Uraloğlu, proje genelinde yüzde 35 fiziki ilerleme sağlandığını, 3 tünelde kazı destekleme işlerinin tamamlandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tünellerde nihai beton imalatlarına, diğer 2 tünelde ise kazı destekleme çalışmalarına devam ediyoruz. 16 viyadüğümüzün 15'inde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Proje kapsamında 17 alt geçit, 10 üst geçit, 7 köprü ve 48 menfezde de yapım çalışmaları devam ediyor. Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Otoyolun sağlayacağı ekonomik kazanımlara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Projemiz sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, otoyolun tamamlanmasıyla karbon salımı da yıllık 47 bin ton azalacak" ifadelerini kullandı.

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