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Türkiye
AA 01.11.2026 13:17

Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Ergün A. idaresindeki otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Bayır köyü kavşağında Emre K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş'ın hayatını kaybettikleri belirlendi.

Kazada sürücü Ergün A. ile aynı otomobilde bulunan Sultan S., Azime Ç., Meryem S.Ç. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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