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Türkiye
DHA 01.11.2026 10:14

Fren yerine gaza bastı, otomobiliyle bahçeye uçtu

İstanbul Beşiktaş'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, önce yol kenarındaki direğe çarptı. Panikle fren yerine gaza basan sürücünün kullandığı otomobil, geri giderek yaklaşık 3 metre derinliğindeki bahçeye düştü. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

19 Nisan Pazar günü saat 19.30 sıralarında Balmumcu Mahallesi’nde Tülin K. yönetimindeki otomobil, manevra yaptığı sırada önce yol kenarındaki direğe çarptı. Panikle fren yerine gaza basan sürücünün kullandığı otomobil geri giderek yaklaşık 3 metre derinliğindeki binanın bahçesine düştü.

Kazayı gören vatandaşlar bahçeye koşarak sürücünün yardımına gitti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen Tülin K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini almasının ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sürücünün ehliyetine el konuldu, para cezası kesildi

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Tülin K.’ya 'Alkollü olarak araç kullanmak' maddesinden 25 bin lira para cezası kesilirken, sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' maddesinden hakkında adli işlem başlatılan Tülin K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. 

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Fren yerine gaza bastı, otomobiliyle bahçeye uçtu
Fren yerine gaza bastı, otomobiliyle bahçeye uçtu
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