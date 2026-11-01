Sosyal medyada çocuklar için yeni dönem

Sosyal medya platformlarında çocukların kullanım alışkanlıklarını değiştirecek yeni düzenleme bugün başladı.

Düzenlemeyle 15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya hizmeti sunulmayacak. 15–17 yaş grubundaki kullanıcılar içinse canlı yayın, sonsuz kaydırma ve kişiselleştirilmiş reklamlar gibi özelliklere sınırlamalar getirilecek.

Yeni dönemde çocukların hesaplarının gizliliği de ön plana çıkacak. Mevcut hesaplarda yaş doğrulaması için son tarih 31 Mart 2027 olacak. Yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların hesapları kapatılacak.

Düzenlemenin gerekçelerinden biri, çocukların gelişim döneminde sosyal medya platformlarının sunduğu özelliklerden yetişkinlere göre daha farklı etkilenebilmesi.

Mevcut hesaplara ne olacak?

Yeni düzenleme yalnızca sosyal medyada ilk kez hesap açacak çocukları kapsamıyor. Mevcut hesaplar için de yaş doğrulaması yapılacak. Son tarih 31 Mart 2027.

Yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların hesapları kapatılacak.

"Yeni sosyal medya düzenlemesi ile çocuk dostu dijital ekosistem hedefimizde önemli bir adım attık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuğun üstün yararını gözeten yeni sosyal medya düzenlemesi ile çocuk dostu dijital ekosistem hedefimizde önemli bir adım attık" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, yürürlüğe giren 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandıracak yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuğun üstün yararını gözeten yeni sosyal medya düzenlemesi ile çocuk dostu dijital ekosistem hedefimizde önemli bir adım attık. Yürürlüğe giren yeni Yönetmelik doğrultusunda; 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacak. Yalnızca 15-18 yaş arasındaki çocuklar hesap açabilecek. 15-18 yaş aralığında çocuklara ayrıştırılmış hizmet verilecek. Platformlar, kullanışlı ebeveyn kontrol araçları sunacak."

Açıklamasında, Yönetmelik çerçevesinde yeni açılacak hesaplar için yaş doğrulamasının zorunlu olacağına dikkati çeken Göktaş, mevcut hesaplar için 31 Mart 2027’ye kadar zorunlu yaş doğrulaması işleminin tamamlanacağını duyurdu.

Yaş doğrulama için yalnızca http://turkiye.gov.tr adresi ve resmi e-Devlet uygulamasının kullanılacağını belirten Göktaş, bu adreslerin dışında hiçbir adres ve uygulamadan yaş doğrulamasının yapılmayacağını kaydetti.