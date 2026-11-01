Bölgesel krizlere rağmen Türkiye turizmde büyümesini sürdürüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Antalya etkinlikleri kapsamında bulunduğu kentte yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de bölgesel krizlerle karşı karşıya kaldığını, gelecekte de bu risklerin devam edebileceğini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı, İran'daki savaş ve Körfez bölgesindeki gelişmelere dikkati çeken Ersoy, Türkiye'nin izlediği dış politika, barışa yönelik katkıları ve güçlü yapısıyla bölgede istikrarını koruduğunu aktardı.

Turizm sektörünün krizlerden etkilenme biçimine ilişkin strateji değişikliğine gittiklerini anlatan Ersoy, geçmişte kriz dönemlerinde sezonun kapatılarak sonraki yılın beklendiğini, artık bu yaklaşımın değiştiğini belirtti.

Ersoy, 2018'den itibaren sektörün krizlere karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik adımlar attıklarını belirterek, 2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının ürün çeşitliliğinin artırılması, yeni pazarların geliştirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinde önemli rol üstlendiğini vurguladı.

"Hızlı adımlar, tanıtım çalışmaları ve satış kampanyalarıyla kayıplar telafi edildi"

İran'daki savaşın başlamasının ardından rezervasyon iptalleri yaşandığını ancak hızlı adımlar, tanıtım çalışmaları ve satış kampanyalarıyla kayıpların telafi edildiğini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Bölgede yaşamanın gerekliliklerini bilerek, krizlere karşı bağışıklığımızı artırmış bir şekilde istikrarımızı koruyarak, her daim büyüme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu yıl üçüncü çeyrekte yüzde 5 artışla 25,5 milyar dolarlık turizm geliri elde ettik. Yılın 9 ayında ise yüzde 2,4 artışla 51,3 milyar dolarlık gelire ulaştık."

Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarla öne çıktığını belirten Ersoy, NATO Zirvesi'nin ardından COP31'in düzenleneceğini, gelecek yıl da Formula 1'in Türkiye'de gerçekleştirileceğini ifade etti.

COP31'in Antalya'ya önemli kazanımlar ve yatırımlar getirdiğini vurgulayan Ersoy, organizasyon kapsamında Serik, Belek ve Aksu bölgelerinde yol ve altyapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

EXPO alanının uluslararası kongrelere ev sahipliği yapabilecek bir merkeze dönüştürüldüğünü ifade eden Ersoy, organizasyonun ardından alanın Kültür ve Turizm Bakanlığına devredileceğini ve yıl boyunca uluslararası kongrelerin düzenlenmesi için çalışmalar yapılacağını belirtti.

Ersoy, "Turizmdeki önemli hedeflerimizden biri de sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirliğin yanında 12 aya yayılmış turizmi gerçekleştirebilmek" diye konuştu.

Antalya Müzesi'nin yeni binasının 2027'de açılması planlanıyor

Antalya Müzesi'nin yeniden inşasına ilişkin de bilgi veren Ersoy, yeni müzenin 2027 yılında hizmete açılmasının planlandığını duyurdu.

Yeni müzenin önceki binaya göre iki kat daha fazla kapalı alana ve üç kat daha fazla sergi alanına sahip olacağını belirten Ersoy, böylece depolarda bulunan çok sayıda eserin ziyaretçilerle buluşturulacağını ifade etti.

Ersoy, yeni müzenin Antalyalılar ve kenti ziyaret eden turistler için önemli bir kültür merkezi olacağını sözlerine ekledi.