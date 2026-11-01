Türk Dünyası Diyalog Forumu tamamlandı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi marjında, başkanlık tarafından 30-31 Ekim tarihlerinde "Türk Dünyası Diyalog Forumu" Ankara'da gerçekleştirildi.

"Fikirden Diyaloğa, İleri" temasıyla gerçekleştirilen forumun ilk günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Panel ve yuvarlak masa toplantılarına yer verilen forumda, Türk Devletleri üye ve gözlemci üye ülkeleriyle dünyanın farklı ülkelerinden konuşmacılar yer aldı.

Program kapsamında, Türk dünyasında medya ve iletişim, diplomaside kadın temsili ve rolü, parlamenter diplomasi, değişen küresel düzen içerisinde Türk dünyasının stratejik öncelikleri gibi hususlar tartışıldı.

Türk devletleri arasında enerji güvenliği ve işbirliği olanaklarının değerlendirilerek, Türk devletlerinin stratejik iletişim ve dezenformasyonla mücadele kapasitesi, kalkınma vizyonu ile medeniyet perspektifinden Türk dünyasının gelecek tasavvuru konuları ele alındı.

Öte yandan, küresel dönüşüm çağında Türk dünyasının jeopolitik rolü, iletişim perspektifinden yapay zekanın ortaya çıkardığı sınamalar ve Orta Koridor'dan ortak üretim ekosistemine uzanan ekonomik işbirliği modeli de değerlendirildi.

Forum kapsamındaki panel ve yuvarlak masa oturumlarında 114 konuşmacı yer aldı

Forumda, çok kutuplu dünya düzeninde Türk dünyasının konumu, Türk savunma sanayisinin geleceği ve ortak bilgi ve düşünce ekosisteminin oluşturulması da yer aldı.

Ayrıca, Türk dünyasının geleceğinde aile ve toplumun rolü, İsmail Gaspıralı'nın düşünce mirası çerçevesinde dil, kültür ve hafıza, diaspora aracılığıyla küresel ağlar ve ortak kimlik inşası ile gelenekten geleceğe kültür ve sanat konuları ele alındı.

Çeşitli kültür-sanat etkinlikleri ile sergilere yer verilen programda, Türk dünyasından üst düzey bürokratlar, milletvekilleri, iletişim ve medya profesyonelleri, akademisyenler, düşünce kuruluşları temsilcileri ile bilim, kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren isimler bir araya geldi.

Forum kapsamında düzenlenen panel ve yuvarlak masa oturumlarında TDT üye ve gözlemci ülkeler ile farklı ülkelerden toplam 114 konuşmacının yer aldığı belirtilen açıklamada, isimler şöyle sıralandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Serdar Karagöz, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Dışişleri Eski Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk, milletvekilleri ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Üyeleri AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve MHP Grup Başkanvekili Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti Amasya Milletvekili ve Türkiye-Türkmenistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Haluk İpek, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyeleri Kılıç Buğra Kanat, Mustafa Aydın ve Nurşin Ateşoğlu Güney, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Selim Argun, 23. ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi, İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü Başkanı Esma Özdaşlı, TİKA Başkan Yardımcısı Buğra Aydın, YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mücahid Eker, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakan Yardımcısı Salkın Sarnogoeva, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Milletvekili Hasan Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, Kırgız Cumhuriyeti Milletvekili ve TÜRKPA Çevre, Doğal Kaynaklar ve Sağlık Komisyonu Üyesi Aigul Akhmedova, Kırgız Cumhuriyeti Milletvekili ve TÜRKPA Kadın Parlamenterler Grubu Üyesi Medina Kairylbekova, Kazakistan Milletvekili Sholpan Karinova, Özbekistan Milletvekili Halilova Hurshida Abduvaliyevna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, Türkmenistan Devlet Televizyon, Radyo Yayıncılığı ve Sinematografi Komitesi Başkan Yardımcısı Annasahet Kakayev, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Radyo ve Televizyon Kurumu (Qazaqstan) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bibigül Zhexenbay, Özbekistan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi İlhom Haydarov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti TDT Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişimi Üniversitesi Rektörü Sherzodkhon Kudratkhuja, Yunus Recebi adına Özbek Milli Musiki Sanatı Enstitüsü Rektörü Eldor Shermanov ve Özbekistan Dışişleri Bakan Müşaviri Şuhrat Yiğitaliyev."