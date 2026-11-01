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Ekonomi
AA 01.11.2026 11:49

Türkiye-Güney Kore ticaretinde hedef 15 milyar dolar

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 11,4 milyar dolara, bu yılın 9 ayında ise 8,7 milyar dolara ulaştı. İki ülke, ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye-Güney Kore ticaretinde hedef 15 milyar dolar

Türkiye'nin "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında yer alan Güney Kore ile ticaretten turizme, yatırımdan savunma sanayisine iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore'ye ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

Söz konusu ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında işbirliğini geliştirecek adımların masaya yatırılması öngörülüyor.

İhracatta yılın 9 ayında eczacılık ürünleri öne çıktı

Türkiye ile Güney Kore arasındaki serbest ticaret anlaşması (STA) kapsamında mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin çerçeve ve mal ticareti anlaşmaları 1 Mayıs 2013 tarihinde, hizmet ticareti ve yatırım anlaşmaları da 1 Ağustos 2018 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye-Güney Kore ticaret hacmi 2013'te 6,9 milyar dolar seviyelerindeyken 2014'te 8,2 milyar dolara yükseldi. Söz konusu ticaret hacmi, 2015-2019 döneminde yıllık ortalama yaklaşık 7,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İki ülkenin ticaret hacmi, 2020-2023 döneminde de istikrarlı seyir izledi. Bu kapsamda 2020'de 6,8 milyar dolar olan ticaret hacmi 2021'de 8,6 milyar dolara, 2022'de 10,1 milyar dolara, 2023'te 10,5 milyar dolara yükseldi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024'te 10,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, 2025'te de 11,4 milyar dolar seviyesine çıktı.

Bu yılın 9 ayında söz konusu hacim 8,7 milyar dolar oldu.

Türkiye-Güney Kore ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye'nin yılın 9 ayında bu ülkeye ihracatı 920,3 milyon doları bulurken, ihraç kalemleri arasında eczacılık ürünleri öne çıktı. Türkiye'nin ihracatı söz konusu alanda 321,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu alanı, 124,2 milyon dolarla "cevherler, cüruf ve kül", 101,6 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler", 34,2 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar" ve 33 milyon dolarla "sebzeler ve meyveler müstahzarları" takip etti.

Yılın 9 ayında 133 bini aşkın turist geldi

Türkiye'ye 2025'te Güney Kore'den gelen turist sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,4 artışla 226 bin 434 olarak hesaplandı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde de Güney Kore'den gelen turist sayısı 133 bin 604 olarak kayıtlara geçti.

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