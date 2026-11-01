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Ekonomi
AA 01.11.2026 11:21

Sosyal güvenlik sistemi reformlarla güçlenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal güvenlik sisteminin kapsamının artırılması, daha adil ve etkin bir yapıya kavuşturulması ile uzun dönemli mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için çeşitli düzenlemeleri hayata geçirecek.

Sosyal güvenlik sistemi reformlarla güçlenecek

Çalışanların daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek.

Bu doğrultuda, reform alanlarının belirlenmesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında ortak çalışmalar yürütülecek.

Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek aylık bağlama sistemlerine yönelik çalışmalar yapılacak.

Mikro sigorta programları geliştirilecek

Sosyal güvenlik uygulamalarının başta kısmi süreli çalışma olmak üzere esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacak. Kısa çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma gibi esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemine uyumunu artırmak üzere çalışmalar yürütülecek.

Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Halihazırda kapsamda bulunmayan gruplara yönelik mikro sigorta programlarının geliştirilmesi yönünde çalışma yapılacak.

Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecek. Bu kapsamda, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak.

İstihdam teşvikleri gözden geçirilecek

İşverenlerin SGK nezdinde yürüttüğü tüm iş ve işlemlere tek bir platform üzerinden erişebilmelerine olanak sağlanacak. Kolay işverenlik uygulamasının kapsamının genişletilmesi için çalışmalar tamamlanacak.

Sosyal güvenlik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması için istihdam teşvikleri gözden geçirilecek, hizmet sunumunun kalitesi artırılacak.

Sektörlere ve işyerlerine yönelik risk odaklı ve tarama şeklinde denetim ve rehberlik faaliyetleri yürütülecek, prime esas kazancı bir önceki aya göre yüzde 20'den fazla azalan sigortalılara kısa mesaj yoluyla uyarı gönderilecek.

Sağlık hizmetlerinde öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik dikkate alınarak ilaç ve tedavi harcamaları daha etkin hale getirilecek.

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