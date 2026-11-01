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Türkiye
AA 01.11.2026 10:54

Diyarbakır Havalimanı'na yeni aletli iniş sistemi kuruldu

Diyarbakır Havalimanı'nda ana pistin bakım ve onarım nedeniyle kapatılmasının ardından hizmete alınan paralel piste yeni Aletli İniş Sistemi (ILS) kuruldu. Sistem, kontrollerin ardından hizmete alınacak.

Diyarbakır Havalimanı'na yeni aletli iniş sistemi kuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır Havalimanı'nda yürütülen pist çalışmaları ve yeni ILS kurulumuna ilişkin bilgi verdi.

Ana pistin bakım ve onarım ihtiyacı nedeniyle kapatıldığını hatırlatan Uraloğlu, yolcuların mağduriyet yaşamaması ve uçuşların kesintiye uğramaması amacıyla ana piste paralel alternatif pistin devreye alındığını söyledi.

Uraloğlu, alternatif pistte, başlangıçta ana pistin ILS'sinden "side step" uygulamasıyla yararlanıldığına dikkati çekerek, "Bu piste özel yeni bir iniş sistemi kurulması için de çalışmalara başlanmıştı. Çalışmalarımız neticesinde, Diyarbakır Havalimanı'nda hizmete aldığımız alternatif piste yeni ILS'nin kurulumunu tamamladık. 12 Ekim'de altyapı çalışmalarını tamamladığımız sistemin cihaz montajlarını da 30 Ekim itibarıyla bitirdik" değerlendirmesinde bulundu.

"Uçuş kontrollerine 2 Kasım'da başlanacak"

Altyapı çalışmaları kapsamında geniş çaplı hafriyat, kazı ve dolgu işlemlerinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cihaz montajlarının tamamlanmasıyla sistemde uçuş kontrol aşamasına geçildi. Uçakların piste güvenli yaklaşmasına yardımcı olan ILS'yi uçuş kontrollerinin ardından hizmete alacağız. Kontrollere 2 Kasım'da başlamayı planlıyoruz."

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Abdulkadir Uraloğlu Diyarbakır
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