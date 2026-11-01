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Türkiye
AA 01.11.2026 09:38

İnşaat çalışması sırasında "çatlak" paniği: 4 bina boşaltıldı

İstanbul Bağcılar'da inşaat alanındaki çalışmalar sırasında çevredeki bazı binalarda çatlaklar oluşması üzerine 4 bina tedbiren tahliye edildi.

İnşaat çalışması sırasında "çatlak" paniği: 4 bina boşaltıldı

Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'ta inşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında bitişiğindeki bir binanın duvarlarında çatlaklar oluştu.

İnşaatın yanındaki başka bir binadan da sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yapılan kontrollerde inşaat çevresindeki 2 binada kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edildi.

İki bina mühürlenerek tahliye edilirken, bu binaların bitişiğindeki 2 bina da tedbiren boşaltıldı.

Ekipler, sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek kapattı.

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