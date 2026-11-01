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Türkiye
AA 01.11.2026 00:47

Bolu Dağı Tüneli'nde tırın çarptığı otomobil takla attı: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içinde tırın çarptığı otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Tır sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Otoyol üzerinden Ankara istikametinde seyreden, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Bolu Dağı Tüneli içinde Ç.S. idaresindeki otomobile çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla attı.

Tır sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre aksayan ulaşım, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, otomobildekilerin cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'dan Ordu'ya gittikleri öğrenildi.

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