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Türkiye
AA 31.10.2026 21:35

İstanbul Maratonu'nda 590 emniyet personeli görev yapacak

İstanbul'da yarın düzenlenecek 48. İstanbul Maratonu kapsamında 590 emniyet personeli görev yapacak.

İstanbul Maratonu'nda 590 emniyet personeli görev yapacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.45'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayacak maraton kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce bazı tedbirler alındı.

Bu çerçevede, 296 noktada, 120 ekip, 131 motosikletli unsur, 23 çekici, 165 yaya personeli olmak üzere 590 personelle etkinlik güzergahında ve çevresinde tüm tedbirlerin en üst seviyede uygulanması planlanıyor.

İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Öte yandan, maraton güzergahındaki Barbaros Bulvarı, Dolmabahçe, Meclis-i Mebusan, Kennedy, Rauf Orbay ile Alemdar caddeleri, Galata Köprüsü, Sultanahmet Meydanı, Avrasya Tüneli ve buralara çıkan cadde ve sokaklar saat 06.00'da trafiğe kapatılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile buraya çıkan cadde ve sokaklarda saat 03.00'ten itibaren araç girişine izin verilmeyecek.

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