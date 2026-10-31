Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.10.2026 10:23

Firari suç örgütü üyesi MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı

Adana'da suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, MİT destekli operasyonla yakalandı.

Firari suç örgütü üyesi MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "suç örgütüne üye olma" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan H.Ö'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

Polis ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yürüttükleri koordineli çalışma neticesinde firari şüphelinin merkez Çukurova ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Zanlı H.Ö. saklandığı adrese ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Adana Suç Örgütü Polis MİT
Sıradaki Haber
Edirne'de tur otobüsüyle tır çarpıştı: 10 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:48
Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında sağlıkta işbirliği
11:35
Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor
11:46
ANKA yurt dışında ilk kez Kazakistan'da üretilecek
11:30
TDT Aile ve Kadın Konseyi için lider eşlerinden destek
11:25
COP31'de ulaşım çevre dostu otobüslerle sağlanacak
11:16
Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
Meksika'da Ölüler Günü hazırlığı: Kadife çiçeği tarlalarına ziyaretçi akını
Meksika'da Ölüler Günü hazırlığı: Kadife çiçeği tarlalarına ziyaretçi akını
FOTO FOKUS
İnternet bağımlılığında alarm: Başvurular iki katına yaklaştı
İnternet bağımlılığında alarm: Başvurular iki katına yaklaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ