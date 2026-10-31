Firari suç örgütü üyesi MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "suç örgütüne üye olma" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan H.Ö'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.
Polis ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yürüttükleri koordineli çalışma neticesinde firari şüphelinin merkez Çukurova ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Zanlı H.Ö. saklandığı adrese ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.