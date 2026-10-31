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Dünya
Sciencealert 31.10.2026 11:09

Bilim dünyasında bir ilk: İnsan beyin hücreleriyle çalıştırılan robot köpek geliştirildi

Avustralyalı bilim insanları, laboratuvarda çoğalttıkları canlı beyin hücrelerini silikon çiplere entegre ederek bir robot köpeğe yön vermeyi başardı.

Bilim dünyasında bir ilk: İnsan beyin hücreleriyle çalıştırılan robot köpek geliştirildi
[Arşiv]

Avustralya merkezli Cortical Labs şirketindeki araştırmacılar, silikon çip üzerine yerleştirdikleri canlı beyin hücrelerini elektrotlar aracılığıyla iki yönlü elektrik sinyalleriyle donattı. Bu sayede nöronların aktiviteleri, fiziksel bir robot köpeğin hareketlerine dönüştürüldü. Daha önce Pong ve Doom gibi bilgisayar oyunlarını oynamasıyla dikkat çeken biyo-çip teknolojisi, ilk kez fiziksel dünyadaki bir robotik sistem üzerinde başarıyla test edildi.

Geleneksel sistemlerin ötesinde bir yaklaşım

Günümüzdeki robotlar fiziksel hareketlerde oldukça başarılı olsa da, değişken koşullara hızla adapte olma ve karmaşık durumlarda karar verme süreçlerinde hâlâ zorlanıyor. Geleneksel yapay zeka sistemlerinin aksine insan beyninin çok daha az enerjiye ihtiyaç duyması ve bilinmeyen durumlarla çok daha iyi başa çıkabilmesi, bu biyolojik yaklaşımın temel avantajını oluşturuyor. Honda Research Institute Europe ortaklığıyla sanal ortamda da test edilen sistem, binlerce saatlik etkileşimlerle eğitildi.

Geleceğin otonom sistemleri için ilk adım

Henüz geliştirme aşamasının başlarında olan bu teknolojinin önünde aşılması gereken bazı zorluklar bulunuyor. Araştırmacılar, canlı hücrelerle güvenilir bir iletişim kurmanın, onları eğitmenin ve hafıza mekanizmalarını çözmenin önemine dikkat çekiyor. Uzun vadede bu nöron tabanlı çiplerin geliştirilerek zorlu veya tehlikeli koşullarda görev yapabilen, zamanla kişiselleştirilmiş tepkiler öğrenebilen otonom robotların önünü açması hedefleniyor.

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