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Dünya
AA 31.10.2026 11:03

Katar basınından "ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiği" iddiası

Katar basını, ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı müzakerelerde itarafların ilerleme kaydettiğini ve Amerikan heyetinin İranlı yetkililerle doğrudan görüşmeler gerçekleştirmek üzere Katar’ın başkenti Doha’ya geleceğini öne sürdü.

Katar basınından "ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiği" iddiası

Katar merkezli "Al-Araby Al-Jadeed" gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington ile Tahran arasındaki dolaylı görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiği iddia edildi.

Haberde, İran’ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisi ve İran’a yönelik mali teşvikler konusunda ilk adımlar üzerinde uzlaşı sağlandığı öne sürüldü.

Katar heyetinin Tahran’da 12 saati aşan temaslarının ardından İran heyetinin Doha’ya geçtiği ve Amerikan heyetinin de doğrudan müzakerelere katılmasının beklendiği iddia edildi.

Olası anlaşmada Çin ve Rusya’nın garantör olabileceği ileri sürülürken, Amerikan heyetinin kimlerden oluşacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Katarlı arabulucular, dün ABD-İran görüşmeleri kapsamında Tahran’da temaslarda bulunmuştu.

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