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Dünya
AA 31.10.2026 12:15

ABD'nin, Körfez ülkelerini İran'a saldırıların 4 Kasım'da başlayabileceği konusunda uyardığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Körfez ülkelerini 4 Kasım gibi erken bir tarihte İran'a yönelik "kısa ve yoğun bir saldırı dalgası"na hazır olmaları konusunda uyardığı ileri sürüldü.

ABD'nin, Körfez ülkelerini İran'a saldırıların 4 Kasım'da başlayabileceği konusunda uyardığı iddia edildi

Körfez ülkelerinden Amerikan MS Now kanalına konuşan 3 yetkili, ABD-İran arasındaki olası bir tansiyon yüksekliğine ilişkin iddialarda bulundu.

Buna göre yetkililer, Trump yönetiminin Körfez ülkelerine konuya ilişkin bilgi verdiğini, kasım başında İran'a yönelik "kısa ve yoğun bir saldırı dalgası"na hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer ayrıca yönetimin, bu saldırıların ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden bir gün sonra gibi erken bir tarihte de olabileceğini ilettiğini savundu.

Bir diğer yetkili ise Körfez devletlerinin ABD'nin ülkelerindeki üslerden saldırı düzenlemesine karşı çıkmasının "olası" olduğuna işaret etti.

Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi bulunmayan bir Beyaz Saray yetkilisi ise konuya ilişkin, "Var olup olmadığı belli olmayan hassas askeri planlar hakkında yorum yapmıyoruz. Başkan Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması için tüm seçenekleri masada tutuyor." ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de ABD'nin Körfez ülkelerini daha önce İran ile askeri bir tırmanışa karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardığını duyurmuştu.

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