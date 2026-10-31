  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.10.2026 12:24

Elektrikte mesken sınırı 3 bin kilovatsaat olacak

1 Ocak 2027'den itibaren konutlar ve apartman ortak sayaçları için yıllık tüketim limiti 3 bin kilovatsaat olarak uygulanacak.

Elektrikte mesken sınırı 3 bin kilovatsaat olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2027'den itibaren mesken tüketici kapsamında yer alan tüketim miktarı, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik yıllık 3 bin kilovatsaat olacak.

Öte yandan, bu miktar, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler ile diğer tüketicilere ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yıllık 150 milyon kilovatsaat, kalan tüketici gruplarına yıllık 15 bin kilovatsaat olarak uygulanacak.

ETİKETLER
EPDK
Sıradaki Haber
Antalya EXPO alanı Türkiye'nin en büyük fuar ve kongre merkezine dönüşüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
Emine Erdoğan'dan 'Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi' paylaşımı
13:34
Fındık sektörüne sıkı takip sürüyor
13:32
Sınavsız müdür ve müdür yardımcısı atamalarına 3 yıl şartı getirildi
13:25
COP31 alanı Türkiye'nin en büyük açık hava sahnesi olacak
13:06
Soykırımcı İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 74 bin 594'e yükseldi
13:04
Sahara Çölü'nde bulunan gül rengi göktaşı 4,1 milyar yıllık Mars parçası çıktı
Kars'a kar yağdı
Kars'a kar yağdı
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları Ankara'da uçtu: Gökyüzünde Türk'ün imzası, yüreklerde kardeşliğin gururu
Türk Yıldızları Ankara'da uçtu: Gökyüzünde Türk'ün imzası, yüreklerde kardeşliğin gururu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ