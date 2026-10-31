COP31 alanı Türkiye'nin en büyük açık hava sahnesi olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, COP31 alanındaki hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda iklim diplomasisinin en önemli organizasyonunun gerçekleştirileceği 1 milyon 100 bin metrekare büyüklüğündeki COP31 alanı, aynı zamanda sergi alanı olarak da kullanılacak.

İklim farkındalığı ve harekete geçme çağrısı için "COPArt: Hala Mümkün/Still Possible" teması altında binlerce eser görücüye çıkacak.

COPArt, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri Antalya'da sanatla buluşturacak ve iklim eyleminin önemine dikkati çekecek. Direktörlüğünü ve küratörlüğünü Nagihan Özel'in üstleneceği sanat etkinlikleri, Taraflar Konferansı'yla eş zamanlı olarak 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Yeşil Bölge'deki etkinliklere vatandaşlar ücretsiz katılabilecek ve Mavi Bölge'deki etkinlikler ise yalnızca BM tarafından akredite edilen ülke ve devlet temsilcilerine açık olacak.

"Çağdaş sanatçılara uzanan seçki de ilk kez kamuoyuyla buluşacak"

Öte yandan, 6 bin 600 metrekare kapalı sergi alanında 48 panel ve söyleşi gerçekleştirilecek. Yerli sanatçıların etkinlikleri kapsamında "Altı Usta Altı İz" başlıklı sergide, Fahrelnissa Zeid, Burhan Doğançay, Ömer Uluç, Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz ve Haluk Akakçe'nin eserleri yer alacak.

Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Hoca Ali Rıza, Nazmi Ziya Güran ve İbrahim Çallı gibi ustalardan modern ve çağdaş sanatçılara uzanan seçki ilk kez kamuoyuyla buluşacak.

Bakanlık, COPArt ile gelecek COP organizasyonlarına ilham verecek bir kültürel miras oluşturmayı amaçlarken, uluslararası seçki kapsamında ise Anselm Kiefer, Heinz Mack, Cecilia Vicuna, Koen Vanmechelen, Joel Andrianomearisoa, Luke Jerram ve Pneuhaus, Alejandro Duran, Pascale Marthine Tayou, Gabriel Rico Jimenez, Anthony James ve Clarissa Tossin'in çalışmalarıyla insanın doğayla ilişkisini farklı açılardan ele alacak.

Eva Jospin'in mukavva ormanları, Todd Gray'in çevresel adalete açılan anlatıları, Erica Daborn'un ekolojik kırılmaları, Xavier Cortada'nın iklim farkındalığı ve Zaria Forman'ın eriyen buzulları iklim farkındalığını görsel eserlere dönüştürecek.

NILS-UDO'nun doğada ürettiği geçici çalışmaların fotoğrafları, doğanın zamanına ve yaşamın devamlılığına dikkati çekecek.

"Farklı coğrafyalarından sanatçıları bu sorumluluk etrafında buluşturuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen COPArt Direktörü ve Küratörü Nagihan Özel, "Görmek, hissetmek, korumak ve değiştirmek hala mümkün." mesajının verildiği etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Özel, sanatın uzakta sanılan bir kaybı yakına getirebildiğini ve uzun zamandır görünmeyen bir bağı fark ettirebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"'Hala Mümkün', gelecekte payımız olduğunu hatırlatan bir çağrı. Bir ormanın yaşaması, bir türün varlığını sürdürmesi, bir ustalığın öğrenilmesi ve bir eserin yeni kuşaklarla buluşması, bugün gösterdiğimiz özenle ilişkili. COPArt'ta Türkiye sanatının ustalarıyla dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıları bu sorumluluk etrafında buluşturuyoruz. Her eserin kendi tarihini ve dilini koruyarak ortak yaşam üzerine yeni sorular açmasını önemsiyoruz."

"Sergiler ve söyleşilerle dünyaya sesleneceğiz"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da NSosyal hesabından COPArt etkinliklerine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Doğanın hikayesini sanatın gücüyle dünyaya anlatacağız. Türkiye'nin en büyük açık hava sanat sahnesine ev sahipliği yapacak COP31'de, 1 milyon 100 bin metrekarelik sergi alanı, binin üzerinde eser, 50'den fazla açık hava enstalasyonu, sergiler ve söyleşilerle dünyaya sesleneceğiz. Dünyamız için hala mümkün."