Soykırımcı İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 74 bin 594'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 6 kişinin cenazesinin getirildiği, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1580'e, yaralananların sayısının 5 bin 711'e yükseldiği aktarılan açıklamada, aynı dönemde enkaz altından 845 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 594'e, yaralı sayısının ise 175 bin 834'e ulaştığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, Adli Tıp Kurumunun 24 Ekim'den bu yana kayıp dosyaları ve ihbarlar üzerinde yürüttüğü incelemeler sonucu kimlikleri doğrulanan 18 kişinin de toplam can kaybı sayısına eklendiğini aktardı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.