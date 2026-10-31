  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.10.2026 13:05

Soykırımcı İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 74 bin 594'e yükseldi

Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 6 artarak, 74 bin 594'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 74 bin 594'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 6 kişinin cenazesinin getirildiği, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1580'e, yaralananların sayısının 5 bin 711'e yükseldiği aktarılan açıklamada, aynı dönemde enkaz altından 845 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 594'e, yaralı sayısının ise 175 bin 834'e ulaştığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, Adli Tıp Kurumunun 24 Ekim'den bu yana kayıp dosyaları ve ihbarlar üzerinde yürüttüğü incelemeler sonucu kimlikleri doğrulanan 18 kişinin de toplam can kaybı sayısına eklendiğini aktardı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Sahara Çölü'nde bulunan gül rengi göktaşı 4,1 milyar yıllık Mars parçası çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
Emine Erdoğan'dan 'Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi' paylaşımı
13:34
Fındık sektörüne sıkı takip sürüyor
13:32
Sınavsız müdür ve müdür yardımcısı atamalarına 3 yıl şartı getirildi
13:25
COP31 alanı Türkiye'nin en büyük açık hava sahnesi olacak
13:04
Sahara Çölü'nde bulunan gül rengi göktaşı 4,1 milyar yıllık Mars parçası çıktı
12:49
İstanbul'daki kara para aklama soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı
Kars'a kar yağdı
Kars'a kar yağdı
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları Ankara'da uçtu: Gökyüzünde Türk'ün imzası, yüreklerde kardeşliğin gururu
Türk Yıldızları Ankara'da uçtu: Gökyüzünde Türk'ün imzası, yüreklerde kardeşliğin gururu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ