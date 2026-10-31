Emine Erdoğan'dan 'Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ile belirlenen yol haritasının, dayanışmayı derinleştiren, kültürel bağları yaşatan ve insanı merkeze alan çalışmalara güç vermesini temenni ediyorum."
Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi'yle belirlenen yol haritasının, dayanışmayı derinleştiren, kültürel bağları yaşatan ve insanı merkeze alan çalışmalara güç vermesini temenni ediyorum. #TDTAnkaraZirvesi2026 https://t.co/QmkcX63zM3— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 31, 2026
Paylaşımda, zirveden kesitler bulunan video da yer aldı.