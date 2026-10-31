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Gündem
TRT Haber 31.10.2026 13:33

Emine Erdoğan'dan 'Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'dan 'Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi' paylaşımı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ile belirlenen yol haritasının, dayanışmayı derinleştiren, kültürel bağları yaşatan ve insanı merkeze alan çalışmalara güç vermesini temenni ediyorum."

 

Paylaşımda, zirveden kesitler bulunan video da yer aldı.

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Ankara Emine Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Türk Dünyası
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