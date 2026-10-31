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Dünya
AA 31.10.2026 14:41

Ukrayna: Saldırılar nedeniyle Kiev ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yaklaşık 280 bin aile elektriksiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ülkesindeki Kiev ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yaklaşık 280 bin ailenin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Ukrayna: Saldırılar nedeniyle Kiev ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yaklaşık 280 bin aile elektriksiz

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin enerji altyapısına yönelik devam eden Rus saldırılarını değerlendirdi.

Başkent Kiev'deki bir termik santralin bu gece hedef alındığını kaydeden Zelenski, Dnipropetrovsk bölgesinde 4 farklı elektrik trafo merkezinin vurulduğunu belirtti.

Ukrayna'nın farklı bölgelerinde demir yolu altyapısına da saldırılar düzenlendiğini aktaran Zelenski, "Rusya ayrıca Dnipropetrovsk bölgesindeki bir doğal gaz dağıtım tesisine saldırdı." bilgisini verdi.

Zelenski, gece saldırıları nedeniyle ülkede elektrik kesintilerinin meydana geldiğini ifade ederek, Dnipropetrovsk bölgesinde yaklaşık 200 bin ailenin, Kiev bölgesinde de 80 binden fazla ailenin elektriksiz kaldığını belirtti.

Ülkesine yönelik saldırıların sürdüğünü kaydeden Zelenski, "Gerçek barışa doğru güçlü adımların atılması gerekiyor. Bunlar, saldırgana karşı yaptırımlar ve Ukrayna için yeni destek paketleridir." değerlendirmesinde bulundu.

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Ukrayna Rusya Elektrik
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