Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 31.10.2026 16:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İstanbul'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İstanbul'da
[Fotograf: AA]

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i İstanbul'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekibimizle İstanbul'a indik. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşmelerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın güvenliğini güçlendirmek, Türkiye ile ikili ortaklığı pekiştirmek ve somut diplomatik fırsatlar üzerinde çalıştıklarını kaydeden Zelenskiy, Karadeniz'deki deniz taşımacılığıyla ilgili önemli konuların bulunduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İstanbul'da

Zelenskiy, İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir görüşmenin planlandığını belirterek, Ukrayna'nın yanında duran herkese teşekkür etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Birbirlerine heyetlerini tanıtan Erdoğan ve Zelenskiy, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov da hazır bulundu.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Vladimir Zelenskiy
Sıradaki Haber
Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilebilir derecede azalacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:25
Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti
17:19
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD makamları ile görüşme planımız yok
16:53
112 Acil Çağrı Sisteminde yeni dönem
16:25
20 yıl boyunca MS sandığı hastalık meğer başka çıktı
15:55
Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilebilir derecede azalacak
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Kars'a kar yağdı
Kars'a kar yağdı
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları Ankara'da uçtu: Gökyüzünde Türk'ün imzası, yüreklerde kardeşliğin gururu
Türk Yıldızları Ankara'da uçtu: Gökyüzünde Türk'ün imzası, yüreklerde kardeşliğin gururu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ