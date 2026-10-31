Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İstanbul'da

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i İstanbul'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekibimizle İstanbul'a indik. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşmelerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın güvenliğini güçlendirmek, Türkiye ile ikili ortaklığı pekiştirmek ve somut diplomatik fırsatlar üzerinde çalıştıklarını kaydeden Zelenskiy, Karadeniz'deki deniz taşımacılığıyla ilgili önemli konuların bulunduğunu kaydetti.

Zelenskiy, İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir görüşmenin planlandığını belirterek, Ukrayna'nın yanında duran herkese teşekkür etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Birbirlerine heyetlerini tanıtan Erdoğan ve Zelenskiy, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov da hazır bulundu.