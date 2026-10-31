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TRT Haber 31.10.2026 16:49

112 Acil Çağrı Sisteminde yeni dönem

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda, Bakanlık bünyesinde "112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü"nün kurulduğunu duyurdu.

112 Acil Çağrı Sisteminde yeni dönem

Vatandaşların en zor anlarında imdadına yetişen 112 Acil Çağrı Sistemi, yeni düzenlemeyle daha güçlü, hızlı ve koordineli bir kurumsal yapıya kavuşturuldu.

Bakan Çiftçi, 81 ilde hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezlerinin, Valiliklere bağlı müstakil "İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlükleri"ne dönüştürüldüğünü açıkladı. Bu adımla illerdeki acil durum yönetiminin tek elden, daha etkin ve yetkili bir yapıyla yürütülmesi hedefleniyor.

Sistemin mevcut kapasitesine ve ulaştığı büyüklüğe dikkat çeken Bakan Çiftçi, teşkilatın 15 bine yakın personelle yılda yaklaşık 100 milyon çağrıyı karşıladığını ve 31 milyonun üzerinde vakanın müdahale ve koordinasyonunu başarıyla sağladığını belirtti.

Çiftçi, devasa bir operasyonu yöneten sistemin bundan sonraki süreçte yapay zeka destekli teknolojiler, güçlendirilmiş iletişim altyapısı ve kurumlar arası üst düzey entegrasyonla geleceğe taşınacağını vurguladı.

Acil durumlarda zamanla yarışıldığının altını çizen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Biliyoruz ki acil durumlarda her saniye kıymetlidir. Hedefimiz, vatandaşlarımızın yardım çağrılarına daha hızlı karşılık vermek ve devletimizin bütün imkânlarını ihtiyaç duyulan anda derhal seferber etmektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, milletin huzuru, can ve mal güvenliği için hayata geçirilen bu yapısal dönüşümün ülkeye hayırlı olmasını diledi.

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Mustafa Çiftçi 112 Acil Çağrı Merkezi
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