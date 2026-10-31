Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Nasır Tıp Kompleksi'nden alınan bilgiye göre, katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine düzenlediği saldırıda Ziya Ebu er-Rus yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, saldırının İsrail'e ait insansız hava aracıyla (İHA) kampın kuzeyindeki elektrik şirketi binası çevresinde gerçekleştirildiğini aktardı.

Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda Ebu Namus Kavşağı yakınlarında sivillerin toplandığı bölgenin hedef alındığı saldırıda da 4 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklar, İsrail'e ait askeri araçlar, buldozerler ve bir ekskavatörün Deyr el-Belah'ın doğusundaki Ebu Hammam bölgesinden Vadi es-Selka'ya doğru onlarca metre ilerlediğini bildirdi.

İsrail buldozerlerinin, "Sarı Hat" olarak bilinen hattın batısında kalan Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başladığı, bölgede yoğun ateş açıldığı ve "Quadcopter" tipi İHA'lardan bombalar atıldığı belirtildi.

Güvenlik koşullarının tehlikeli hale gelmesi nedeniyle çok sayıda Filistinli ailenin bölgeden göç etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Gazze'nin kuzeyi ve güneyinde de saldırılar düzenlendi

Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi kaynakları, Şati Mülteci Kampı'ndaki Belahiye bölgesinde sivillerin toplandığı yerin İsrail tarafından bombalanması sonucu aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde günler önce bir araca düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Arafat el-Arir'in bu sabah yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'e ait savaş gemilerinin Gazze kentinin sahilini bombaladığı ve bölgeye makineli tüfeklerle ateş açtığı, kentin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bulunan Senafur Kavşağı çevresindeki evlerin de yoğun ateş altına alındığı aktarıldı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın doğusunu, Gazze kentini, güneydeki Han Yunus'u ve orta kesimdeki Deyr el-Belah'ı topçu ateşiyle hedef aldığını kaydetti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise İsrail askeri araçlarından bölgedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara ateş açıldığı, bazı çadırların kurşunların hedefi olduğu aktarılırken, olayda ölen veya yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yayımlanan son açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1580 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 711 kişi yaralandı, enkaz altından ise 845 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 74 bin 594, yaralı sayısı ise 175 bin 834 olarak açıklandı.