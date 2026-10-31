Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 31.10.2026 15:54

Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilebilir derecede azalacak

Hafta başında mevsim normalleri civarında ve kuzey kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının, perşembe gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede düşeceği bildirildi.

Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilebilir derecede azalacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, yeni haftanın ilk günlerinde sıcaklık düşüşünden önce özellikle yurdun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağışlar etkili olacak.

Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında, başta Muğla ve Antalya çevreleri olmak üzere yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Aynı günlerde İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hafta ortasına kadar Marmara ve Ege'de 20 dereceye yakın, Akdeniz'de ise 25-27 derece civarında seyreden sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesini koruyacak.

Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilebilir derecede azalacak

Perşembe günü itibarıyla batıdan giriş yapacak serin ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte hava durumu tablosunda belirgin bir değişim yaşanacak. Sıcaklıklar özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sert bir düşüş gösterecek. Hafta başında 20 derece ölçülen İstanbul'da en yüksek sıcaklık 14 dereceye, Ankara'da 15 dereceye kadar gerileyecek. Yağışların yurt geneline yayılmasıyla birlikte Doğu Anadolu'da da Erzurum 8, Güneydoğu'da Diyarbakır 15 derece seviyelerine kadar inecek.

Hafta sonuna doğru yağışlı sistem doğu ve kuzey kesimlere doğru kayarken, serin havanın yurt genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, hafta başında kıyı kesimlerde beklenen şiddetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara ve haftanın ikinci yarısında yaşanacak ani sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşların tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

ETİKETLER
Meteoroloji
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:25
Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti
17:19
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD makamları ile görüşme planımız yok
16:53
112 Acil Çağrı Sisteminde yeni dönem
16:25
20 yıl boyunca MS sandığı hastalık meğer başka çıktı
17:20
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İstanbul'da
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Kars'a kar yağdı
Kars'a kar yağdı
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları Ankara'da uçtu: Gökyüzünde Türk'ün imzası, yüreklerde kardeşliğin gururu
Türk Yıldızları Ankara'da uçtu: Gökyüzünde Türk'ün imzası, yüreklerde kardeşliğin gururu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ