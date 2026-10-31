Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilebilir derecede azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, yeni haftanın ilk günlerinde sıcaklık düşüşünden önce özellikle yurdun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağışlar etkili olacak.

Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında, başta Muğla ve Antalya çevreleri olmak üzere yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Aynı günlerde İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hafta ortasına kadar Marmara ve Ege'de 20 dereceye yakın, Akdeniz'de ise 25-27 derece civarında seyreden sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesini koruyacak.

Perşembe günü itibarıyla batıdan giriş yapacak serin ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte hava durumu tablosunda belirgin bir değişim yaşanacak. Sıcaklıklar özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sert bir düşüş gösterecek. Hafta başında 20 derece ölçülen İstanbul'da en yüksek sıcaklık 14 dereceye, Ankara'da 15 dereceye kadar gerileyecek. Yağışların yurt geneline yayılmasıyla birlikte Doğu Anadolu'da da Erzurum 8, Güneydoğu'da Diyarbakır 15 derece seviyelerine kadar inecek.

Hafta sonuna doğru yağışlı sistem doğu ve kuzey kesimlere doğru kayarken, serin havanın yurt genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, hafta başında kıyı kesimlerde beklenen şiddetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara ve haftanın ikinci yarısında yaşanacak ani sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşların tedbirli olmaları uyarısında bulundu.