20 yıl boyunca MS sandığı hastalık meğer başka çıktı

DeMonica Amerson'a 2001 yılında, gözlerindeki görme siniri iltihaplanması şikayetleri ve yapılan omurilik sıvısı testinin ardından MS teşhisi konuldu. Hiçbir ailesel geçmişi olmamasına rağmen konulan bu teşhisle hayatı altüst olan Amerson, yıllar boyunca günlük iğnelerden aylık infüzyon tedavilerine kadar zorlu bir süreçten geçti.

Okul yöneticiliği yapan ve iki çocuk dünyaya getiren Amerson, zaman zaman yaşadığı relapsları (atakları) MS'in doğasına bağladı ve doktorları da durumu hiç sorgulamadı.

Gerçek, şiddetli bir krizle ortaya çıktı

2019 yılında bacaklarında uyuşma ve aşırı halsizlikle kendini gösteren büyük bir atak geçiren Amerson, acil serviste yaşadığı göz basıncı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. On-call nöroloğun yaptığı özel bir kan testi, her şeyin seyrini değiştirdi.

Uzmanların yaptığı kapsamlı takip tetkikleri, Amerson'un aslında hiçbir zaman MS olmadığını, merkezi sinir sistemini ve optik sinirleri hedef alan nadir bir otoimmün rahatsızlık olan nöromiyelitis optika spektrum bozukluğu (NMOSD) hastası olduğunu kanıtladı.

MS teşhislerindeki yanılma payı düşündürüyor

Uzmanlar, MS semptomlarının geniş bir yelpazeye yayılması ve tek bir kesin kan testinin bulunmaması nedeniyle yanlış teşhis riskinin azımsanmayacak düzeyde olduğuna dikkat çekiyor. Nitekim yapılan geniş kapsamlı araştırmalar, MS tanısı alan hastaların yüzde 15 ila 20'sinin aslında farklı rahatsızlıklara sahip olduğunu gösteriyor.

Yakın zamanda ünlü oyuncu Christina Applegate'in de yaklaşık beş yıl boyunca yanlış MS teşhisi aldığını açıklaması, bu konudaki farkındalığı artırırken; doğru teşhisin hayat kalitesini ne kadar büyük ölçüde etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.