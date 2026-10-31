Hamaney’den olası saldırılara karşı "ani ve coğrafi sınırı olmayan cevap verilmesi" talimatı

İran liderinin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Hamaney, İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi’nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle görüştü.

Hamaney'in görüşme sırasında askeri yetkililere olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları talimatını verdiği ve bu tür saldırılara "Ani, etkili ve coğrafi sınır tanımayan karşılık verin." dediği aktarıldı.

İran lideri Hamaney'in ayrıca "Düşmanlar yeniden askeri veya terör saldırılarına başvurursa, bu saldırıların ne zaman ve hangi koşullarda sona ereceğine İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve İran milleti karar verecektir." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Yerli savunma kapasitesinin taktik ve doktrin açısından güçlendirilmesini ve yeni teknolojilerden yararlanılarak güvenlik mimarisinin geliştirilmesini isteyen Hamaney, silahlı kuvvetlere yönelik mali desteğin artırılması için de çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Hamaney ile askeri yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmede, İran Silahlı Kuvvetlerinin hedef listesinin güncellendiği, ABD ve İsrail'e ait "maddi ve manevi" tüm unsurların İran'ın saldırı menzili kapsamında hedef listesine dahil edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Görüşmede İranlı komutanların, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve ülkenin sınır bölgelerinde konuşlu askeri birliklerin durumu ile mevcut mühimmat kapasitesine ilişkin Hamaney'e rapor sunduğu kaydedildi.