Orhun Yazıtları Beştepe Millet Ormanı'nda

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısına yapılan Beştepe Millet Ormanı'na Türk Dil Kurumunca diktirilen Orhun Yazıtları'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 30 Ekim'de Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Türk devletleri başkanları tarafından yapıldı.

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından bire bir ölçülerinde hazırlatılan Köl Tigin, Bilge Kağan ve Bilge Tonyukuk Yazıtları’nın replikaları, Beştepe Millet Ormanı’nda 16 Türk devletinin bayraklarının da bulunduğu alana yerleştirildi.

Köl Tigin Yazıtı

Köl Tigin Yazıtı, Köktürk Kağanlarından Bilge Kağan’ın 731 yılında vefat eden küçük kardeşi Köl Tigin’in hatırasını yaşatmak amacıyla Bilge Kağan tarafından diktirilmiştir. Yazıtın da içinde bulunduğu anıt alanı, 732 yılında tamamlandı.

Bilge Kağan Yazıtı

734 yılında vefat eden Köktürk Kağanı Bilge Kağan’ın anısını yaşatmak ve Türk milletine ebedî öğütler bırakmak amacıyla, 735 yılında oğlu Teñri Kağan tarafından diktirildi.

Bilge Tonyukuk Yazıtları

Bilge Tonyukuk Yazıtları, II. Köktürk Kağanlığı’nın kuruluşunda ve güçlenmesinde önemli görevler üstlenen devlet adamı, danışman ve komutan Bilge Tonyukuk tarafından, kendi sağlığında diktirilmiştir. Yazıtta, dikiliş tarihi belirtilmemiş olup 725 yılına tarihlendiriliyor.

Köl Tigin, Bilge Kağan ve Bilge Tonyukuk Yazıtları; Türkçenin en eski ve kapsamlı yazılı belgeleri olarak kabul edilmektedir. Tarihi olayları aktaran güçlü anlatımları Türk dili, edebiyatı ve devlet düşüncesinin önemli kaynakları arasında yer alıyor.

Türk dilinin en kadim tanıkları ve Türk dünyasının sarsılmaz kardeşlik mührü olan bengü taşlar, başkent Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşısındaki Beştepe Millet Ormanı’nda ziyaretçilerini bekliyor.