TDT Aile ve Kadın Konseyi için lider eşlerinden destek

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında kuruluş çalışmaları başlatılan Aile ve Kadın Konseyi'ni himaye etmesi planlanan ve devlet başkanlarının eşlerinden oluşacak Yüksek Onur Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde bir araya gelerek, "Dayanışmadan Kurumsal İşbirliğine: Türk Dünyasında Aile ve Kadın" başlıklı istişare mahiyetindeki TDT Aile ve Kadın Konseyi 1. Yüksek Onur Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Türk dünyasında aile ve kadın alanındaki ortak iradenin kalıcı bir işbirliğine dönüştürülmesi hedefiyle düzenlenen toplantıya, TDT 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile ilgili ülkelerin üst düzey temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva, "Öncelikle kardeş Türkiye'deki samimi misafirperverlikleri ve bugünkü önemli buluşmayı düzenledikleri için Emine Erdoğan Hanımefendi'ye gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Mirziyoyeva, tarihin, dilin ve geleneklerin ülkeleri birbirine yakınlaştırdığını, ailelerin refahı, kadınların imkanları ve çocukların geleceğine yönelik ortak sorumluluğun da bir araya getirdiğini ifade etti.

TDT bünyesinde bu konulara özel önem verilmesini takdirle karşıladığını söyleyen Mirziyoyeva, kadınların tarih boyunca bilgi, eser ve cesaretleriyle halklarının tarihinde iz bıraktığını, bugün de kız çocuklarına eğitim ve fırsat sunarak bu mirasın sürdürüldüğünü belirtti. Mirziyoyeva, bir kız çocuğuna sunulan imkanların gelecek nesillerin yaşamını da şekillendirdiğine dikkati çekti.

Mirziyoyeva, "Muhterem Emine Hanımefendi'nin, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Aile Ve Kadın İşbirliği Konseyi ile devlet hükümet başkanlarının katılımıyla bir Yüksek Onur Konseyi kurulmasına ilişkin girişimini destekliyoruz. Bu diyalog platformunun deneyimlerimizi bir araya getirmeye, birbirimizden öğrenmeye ve insanların yaşamında hissedilir sonuçlar elde etmeye hizmet edeceğine inanıyoruz. Bu amaçla uygulamaya yönelik üç öneri sunmak istiyorum." dedi.

Bunlardan ilkinin kadınların eğitimini, mesleki gelişimini ve girişimciliğini desteklemeye yönelik ortak bir program hazırlanması olduğunu aktaran Mirziyoyeva, programda kız çocuklarının çağdaş mesleklere yönlendirilmesine, deneyim paylaşımına, mentorluk çalışmalarına ve ortak projelere özel yer verilmesinin önemine işaret etti.

Mirziyoyeva, "Özellikle uzak bölgelerde yaşayan kadınların dijital okuryazarlığının artırılması ve onlara elektronik ticaretten yararlanmanın öğretilmesi, ürünlerini yeni pazarlara sunmalarına ve gelirlerini artırmalarına yardımcı olacaktır." ifadesini kullanarak, ikinci önerisini şöyle anlattı:

"Büyükannelerimizin mirasını koruma ve araştırma konusundaki işbirliğini genişletmeyi öneriyorum. Onların adlarıyla bağlantılı tarihi mekanları koruyabilir, ortak araştırmalar ve kültür ile eğitim alanında projeler gerçekleştirebiliriz. Büyükannelerimizin hayatını, eserlerini ve topluma katkılarını anlatan ortak bir dijital platform, genç nesil için hem bilgi hem de ilham kaynağı olacaktır."

Üçüncü olarak ailelerin ve çocukların desteklenmesine yönelik uygulama deneyimlerinin paylaşılmasını öneren Mirziyoyeva, anne ve babalar ile eğitimciler için anlaşılır tavsiyelerin hazırlanmasının, uzmanlar arasında deneyimin paylaşılmasının ve etkili çözümlerin yaygınlaştırılmasının bu yöndeki ilk adımlardan olabileceğine işaret etti.

Mirziyoyeva, "Özbekistan, bu girişimlerde etkin biçimde yer almaya, kendi deneyimlerini paylaşmaya ve işbirliği ortaklarımızdan öğrenmeye hazırdır." diyerek, Ankara'daki diyaloğun, halklara özgü şefkat ve dayanışmayı somut çalışmalarla güçlendirmek için güzel bir fırsat olduğunu kaydetti.

Gelecek nesillerin alınan kararların sonuçlarını kendi hayatlarında hissedeceğini söyleyen Mirziyoyeva, "Bu nedenle işbirliğimizin değeri, her bir insana sunulan fırsatlarla ölçülür. Bugünkü kararlarımız yarın her ailenin huzurunda, her kadının yeni fırsatlarında ve her çocuğun mutluluğunda karşılığını bulsun." görüşünü paylaştı.

"Aileye sağlanan destek, çocukların geleceğine yapılan bir yatırımdır"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova da Ankara'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Emine Erdoğan'a önemli bir etkinlikte kendilerini bir araya getirdiği ve kadınları ilgilendiren konuları gündeme taşıdığı için teşekkür etti.

Değerlerin değiştiği bu dönemde aileye ve kadınlara her açıdan destek sağlanmasının ihtiyaç haline geldiğinin altını çizen Caparova, Kırgızistan'da 3 yaşına kadar çocuklar için "Bala Irısı" adıyla aylık yardım ödeneği uygulamasının başlatıldığını, ayrıca "Benim Evim" adlı devlet programının geliştirildiğini söyledi. Caparova, aileye sağlanan desteğin çocukların geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı.

Kadınların doğaları gereği güçlü olduğunu söyleyen Caparova, kadınların aile sorumluluklarını yerine getirirken eğitim alabilmesi, meslek sahibi olabilmesi ve topluma katkı sunabilmesi gerektiğini ifade etti. Aile içindeki sorumlulukların eşit paylaşılmasının önemine değinen Caparova, çocukların yetiştirilmesinde anne ve babanın eşit sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Caparova, bazı ailelerde kadınların en yakınları tarafından bile şiddete maruz kaldığını dile getirerek, şiddetin sonuçlarının yalnızca kadının kendisini değil, çocukların geleceğini de etkilediğini söyledi.

Baskı ve şiddetin uzun süre devam ettiğinde insanı umutsuzluğa sürükleyebileceğini ve sonunda bir trajediye dönüşebileceğine vurgu yapan Caparova, şunları kaydetti:

"Bu nedenle üzücü olayların önüne geçmek, şiddete maruz kaldığını söyleyen kadınların sesini duymak ve onlara yardım eli uzatmak zorundayız. Bu doğrultuda şiddete maruz kalan kadınlara ve kız çocuklarına hukuki, psikolojik ve sosyal destek sağlamak, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek büyük önem taşıyor. Bununla birlikte aile kurumunun değerlerini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yürütmek de gerekiyor. Gelin, her kadının kendi evinde kendini güvende hissettiği, her çocuğun sevgiyle büyüdüğü bir toplumu hep birlikte inşa edelim."

Caparova, ülkelerin, köklerin, tarihin ve ortak kültürün yanı sıra aile içindeki saygının, çocuklara gösterilen özenin ve aile birliğinin korunması gibi ortak değerleri de paylaşmakta olduğunu vurgulayarak, "Bu doğrultuda her ülkenin kendine özgü özelliklerini, deneyimlerini, başarılarını ve girişimlerini paylaşarak, sizlerle istişarelerde bulunarak aile kurumunu güçlendirmek ve çocuklarımız ile gelecek nesiller için daha iyi koşullar oluşturmak mümkündür. Bugünkü etkinliğimizin yararlı girişimlere vesile olmasını diliyorum. Gelecek gençlerimizindir. Bu nedenle etkinliğimizin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha Cumhuriyet Bayramı'nızı kutlamak isterim." diye konuştu.

"Kadınların güçlendiği bir Türk dünyası için birlikte çalışabileceğimize inanıyorum"

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman da Türk dünyasının en büyük zenginliklerinden birinin farklı coğrafyalarda yaşayan halklarının sahip olduğu kültürel çeşitlilik olduğunu aktararak, bu çeşitliliği koruyarak ortak değerlerin evrensel insan hakları ve çağdaş sosyal politikalarla buluşturulabileceğini belirtti.

Erhürman, 2040 Türk Dünyası Vizyonu çerçevesinde siyasi ve ekonomik bütünleşmenin yanı sıra toplumsal dayanışmayı, aile kurumunu ve ortak kültürel değerleri de güçlendiren somut projelere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aile ve Kadın Konseyi'nin bu bakımdan önemli bir görev üstleneceğine inanıyorum. Bu platformun ülkelerimizin tecrübelerini paylaşabileceği, iyi uygulamaları yaygınlaştırabileceği ve ailelerin karşı karşıya bulunduğu ortak sorunlara birlikte çözüm üretebileceği kalıcı bir işbirliği mekanizmasına dönüşmesini diliyorum. Bu süreçte başarılı olmamız için her türlü katkıyı koymaya hazırız. Kadınların güçlendiği, çocukların güven içinde büyüdüğü, ailelerin desteklendiği ve toplumların birbirinden öğrenerek geliştiği bir Türk dünyası için birlikte çalışabileceğimize inanıyorum."

Ülkelerin ortak geçmişin kökleri olduğunu, ortak değerlerin bir arada tutan güç olduğunun altını çizen Erhürman, "Diliyorum ki bugün burada kurduğumuz bağlar yarın kadınların, çocukların ve ailelerin hayatında gerçek ve kalıcı iyileşmelere dönüşsün. Diliyorum ki bugün burada atacağımız adımlar Türk dünyasında geleceğe umutla bakan, onurlu ve örnek, mutlu nesillerin yetişebilmesi için döşeyeceğimiz ilk taşları oluştursun. Başta Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere bu anlamlı buluşmanın gerçekleşmesinde katkısı olan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

Kurumsal İş Birliği ve Ortak Adımlar Toplantısı

Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi'nin 13'üncü Zirvesi kapsamında Çankaya Köşkü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın moderatörlüğünde "Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Kadın Konseyi Kurucu Bakanlar Oturumu: Kurumsal İş Birliği ve Ortak Adımlar" başlıklı toplantı düzenlendi.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, bir süredir hayal edilen fikri birlikte değerlendirmek ve biraz daha olgunlaştırmak üzere bir arada olduklarını, toplantıdaki görüşlerin Aile ve Kadın Konseyinin ilk yapı taşlarını oluşturacağını söyledi.

Zirve vesilesiyle ilk kez toplanan Yüksek Onur Kurulunun himayesinin, Konseyin en büyük dayanağı olacağını kaydeden Göktaş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan olmak üzere Kuruldaki diğer lider eşlerine şükranlarını sundu.