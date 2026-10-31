Çok Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 31.10.2026 11:14

Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında İmzalanan Milletlerarası Anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

6 Kasım 2024'te imzalanan "Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması"nın ilişik notalarla birlikte onaylanması hakkındaki karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, anlaşma, taraflar arasındaki ticari ilişkileri elektronik ticaret yoluyla güçlendirmeyi, kendi aralarında dijital ekonominin sürdürülebilir, kapsayıcı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmeyi, ekonomik faaliyetlerin büyümesini desteklemeyi, işletmeler arasındaki bağlantıların artırılmasını kolaylaştırmayı ve tüketicinin dijital ekonomiye olan güvenini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Anlaşmanın elektronik yollarla mal ve hizmet ticareti ile dijital ekonominin ilgili bölümlerinde iş birliğini etkileyen taraflarca alınan veya sürdürülen önlemleri kapsadığı bildirildi.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret
Sıradaki Haber
Bakanlıktan kış genelgesi: Sokakta tek bir vatandaş dahi kalmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:48
Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında sağlıkta işbirliği
11:35
Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor
11:46
ANKA yurt dışında ilk kez Kazakistan'da üretilecek
11:30
TDT Aile ve Kadın Konseyi için lider eşlerinden destek
11:25
COP31'de ulaşım çevre dostu otobüslerle sağlanacak
11:18
Bilim dünyasında bir ilk: İnsan beyin hücreleriyle çalıştırılan robot köpek geliştirildi
Meksika'da Ölüler Günü hazırlığı: Kadife çiçeği tarlalarına ziyaretçi akını
Meksika'da Ölüler Günü hazırlığı: Kadife çiçeği tarlalarına ziyaretçi akını
FOTO FOKUS
İnternet bağımlılığında alarm: Başvurular iki katına yaklaştı
İnternet bağımlılığında alarm: Başvurular iki katına yaklaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ