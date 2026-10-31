  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.10.2026 11:49

Türkiye'nin yüksek teknolojiye yatırımı katlandı

Milli Teknoloji Hamlesi ile ivme kazanan yüksek teknoloji AR-GE harcamaları, son 10 yılda yaklaşık 45 kat artarak 154 milyar liraya ulaştı. İmalat sanayisindeki AR-GE harcamalarında aslan payını alan yüksek teknoloji, Türkiye'nin 2,5 trilyon liralık 10 yıllık AR-GE atılımının lokomotifi oldu.

Türkiye'nin yüksek teknolojiye yatırımı katlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, savunma, havacılık ve uzay gibi stratejik alanlarda teknolojik ilerlemeyi destekleyen AR-GE harcamaları, 10 yıllık dönemin sonunda en yüksek düzeyine ulaştı.

AR-GE harcamaları 2016'da 29 milyar 412 milyon lira seviyesindeyken 2021'de ilk kez 101 milyar 738 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutar 2022'de ise 198 milyar 670 milyon lira olarak gerçekleşti.

Harcamalar 2023'te 377 milyar 542 milyon lirayken 2024'te 651 milyar 822 milyon liraya çıktı. Geçen yıl ise söz konusu rakam tarihi seviyesi olan 980 milyar 428 milyon liraya ulaştı.

Böylece AR-GE harcamaları 2016-2025 döneminde 33 katına çıktı. Toplamda ise harcamalar 10 yılda 2 trilyon 550 milyar 292 milyon lirayı buldu.

Gayri Safi Yurt İçi AR-GE harcamasının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki oranı 2016'da yüzde 1,12 iken 2025'te 63 trilyon 20 milyar 906 milyon liralık GSYH içindeki oranı yüzde 1,55 olarak gerçekleşti.

Personel sayısı arttı

Toplam AR-GE personeli sayısı söz konusu dönemde 178 bin 805 arttı. Tam zaman eş değeri (TZE) cinsinden personel sayısı 2016'da 139 bin 177 kişi iken 2025'te 317 bin 982 kişiye çıktı.

Kadın AR-GE personel sayısı, geçen yıl 108 bin 453 kişiyle toplam AR-GE personel sayısının yüzde 34,1'ini oluşturdu. Bu pay 2016'da 43 bin 48 kişiyle yüzde 31,4 seviyesindeydi.

Doktoralı ve eş değeri personelin oranı yüzde 31

Öğrenim durumuna göre AR-GE personeli sayısı geçen yıl itibarıyla incelendiğinde personelin yüzde 40,6'sının lisans eğitim düzeyine sahip olduğu görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 31 ile doktora veya eş değeri, yüzde 19,4 ile yüksek lisans, yüzde 4,9 ile meslek yüksekokulu ve yüzde 4,1 ile lise ve altı kategorileri takip etti.

AR-GE harcamalarının geçen yıl itibarıyla en yüksek olduğu bölge İstanbul olarak kayıtlara geçti. Bu ili Ankara ve Kocaeli ile Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgeleri izledi.

Yüksek teknoloji AR-GE harcamaları 10 yılda 45 katına çıktı

İmalat sanayisinde teknoloji düzeyine göre AR-GE harcamalarına bakıldığında, verilerin tutulmaya başlandığı 2015 yılından 2017'ye kadar orta-yüksek teknolojiye yapılan yatırımlarının başı çektiği görüldü. Sonraki yıllarda da yüksek teknolojiye yapılan harcama orta-yüksek teknoloji harcamalarının önüne geçerek ilk sırada yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla yüksek teknoloji alanındaki AR-GE yatırımları da ivme kazandı. Bu kapsamda 2016'da yüksek teknolojide AR-GE harcaması 3 milyar 452 milyon lira iken bu rakam 10 yılda yaklaşık 45 katına çıkarak 154 milyar 24 milyon liraya yükseldi.

En fazla AR-GE yüksek teknolojide

İmalat sanayisindeki AR-GE harcamalarının teknoloji düzeylerine göre dağılımında, yüksek teknoloji grubundaki girişimler ilk sırada yer aldı.

Geçen yıl imalat sanayisindeki 322 milyar 656 milyon liralık AR-GE harcamasının yüzde 47,7'sini yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimlerin gerçekleştirdiği görüldü.

Bu alandaki toplam AR-GE harcamasının yüzde 40,7'si orta yüksek, yüzde 7,2'si orta düşük ve yüzde 4,4'ü düşük teknoloji faaliyetindeki girişimlerce yapıldı.

ETİKETLER
TÜİK Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sıradaki Haber
Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
Emine Erdoğan'dan 'Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi' paylaşımı
13:34
Fındık sektörüne sıkı takip sürüyor
13:32
Sınavsız müdür ve müdür yardımcısı atamalarına 3 yıl şartı getirildi
13:25
COP31 alanı Türkiye'nin en büyük açık hava sahnesi olacak
13:06
Soykırımcı İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 74 bin 594'e yükseldi
13:04
Sahara Çölü'nde bulunan gül rengi göktaşı 4,1 milyar yıllık Mars parçası çıktı
Kars'a kar yağdı
Kars'a kar yağdı
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları Ankara'da uçtu: Gökyüzünde Türk'ün imzası, yüreklerde kardeşliğin gururu
Türk Yıldızları Ankara'da uçtu: Gökyüzünde Türk'ün imzası, yüreklerde kardeşliğin gururu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ