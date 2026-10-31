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TRT Haber 31.10.2026 10:19

Bakanlıktan kış genelgesi: Sokakta tek bir vatandaş dahi kalmayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, dondurucu soğuklar öncesinde sokakta yaşayan kimsesiz ve evsiz vatandaşlar için 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, sokakta kalan vatandaşların kamu misafirhaneleri ve otellere yerleştirilmesi talimatı verildi.

Bakanlıktan kış genelgesi: Sokakta tek bir vatandaş dahi kalmayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kışın sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il valiliğine, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına genelge gönderdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak.

Barınmaları, kamu misafirhaneleri ve oteller tarafından sağlanacak kimsesizlerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları karşılanacak.

Genelgede ayrıca vatandaşlara gerekli hallerde psikososyal destek sağlanması talimatı verildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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