İstanbul'da tarihi operasyon: 310 milyonluk Kaçak elektronik sigara yakalandı

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, toplum sağlığını tehdit eden ve kayıt dışı ekonomiyi besleyen kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul Anadolu ve İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat müdürlüklerinin koordineli takibi sonucu, kentin iki farklı noktasında eş zamanlı risk analizi ve saha denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan incelemeler doğrultusunda, Sarıyer’de bir depoya ve Ambarlı Limanı’na gelen şüpheli bir konteynere operasyon düzenlendi.

Sarıyer

İstanbul Anadolu Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü hedefleme çalışmaları sonucunda Sarıyer ilçesinde tespit edilen bir depo detaylı aramadan geçirildi. Baskında, piyasa değerinin 118 milyon 445 bin lira olduğu belirlenen 46 bin 200 adet kaçak elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Ambarlı Limanı

Operasyonun ikinci ayağında ise İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza ekipleri devreye girdi. Türkiye’ye giriş yapmak üzere Ambarlı Limanı’na getirilen bir konteyner, risk analizleri doğrultusunda x-ray ve fiziki kontrole tabi tutuldu. Yapılan aramalarda, konteynere gizlenmiş piyasa değeri 192 milyon 134 bin lira olan 95 bin 900 adet kaçak elektronik sigara yakalandı.

İki operasyonun bilançosuyla birlikte ele geçirilen toplam 142 bin 100 adet cihazın güncel piyasa değerinin 310 milyon 579 bin TL olduğu açıklandı.

Soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük elektronik sigara yakalaması olarak kayıtlara geçen operasyonlarla ilgili İstanbul Anadolu ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde adli soruşturmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada; başta gençler olmak üzere toplum sağlığını tehdit eden, haksız rekabete ve vergi kaybına yol açan kaçakçılıkla mücadelenin hem sınır kapılarında hem de ülke genelinde kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.