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Gündem
TRT Haber 31.10.2026 09:59

Bakırköy Belediyesine yolsuzluk soruşturması: 39 tutuklama

Bakırköy Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 39 şüpheli tutuklandı.

Bakırköy Belediyesine yolsuzluk soruşturması: 39 tutuklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler neticesinde kamu zararı oluştuğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alındıktan sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 63 şüphelinin buradaki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen şüphelilerden aralarında belediye başkan yardımcıları Abdülhamit Pehlivan, Arda Karadağ, Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir'in de olduğu 39'u tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest olmak üzere 24 kişi serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler neticesinde kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı şeklinde yapılan ihbarlar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

"İhaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 2024-2026 yıllarında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlüklerince gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi, HTS kayıtları ve MASAK raporları ile iletişimin tespiti ve teknik araçla izleme tedbirlerinin değerlendirilmesi sonucunda atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ihalelere katılan firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, Bakırköy Belediyesi başkan yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 58 şüpheli yakalanmıştı.

Devam eden çalışmalarda gözaltı sayısı 63'e yükselmişti.

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