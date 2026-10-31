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Dünya
AA 31.10.2026 13:02

Sahara Çölü'nde bulunan gül rengi göktaşı 4,1 milyar yıllık Mars parçası çıktı

Sahara Çölü'nde keşfedilen gül rengindeki gizemli göktaşının, Kızıl Gezegen'in en eski kabuk yapısına ışık tutan 4,1 milyar yıllık nadir bir Mars parçası olduğu NASA araştırmasıyla kanıtlandı.

Sahara Çölü'nde bulunan gül rengi göktaşı 4,1 milyar yıllık Mars parçası çıktı

Mali'deki bir tuz düzlüğünde 2022 yılında bulunan ve keşfedildiği yerden esinlenerek "Teghaza 001" adı verilen yaklaşık bir kilogram ağırlığındaki göktaşı, bilim insanlarını heyecanlandırdı.

Kimyasal ve mineral bileşenlerinin NASA'nın Mars görevlerinden elde edilen verilerle karşılaştırılması sonucunda, dünyada bilinen yaklaşık 435 Mars meteoritinden biri olduğu doğrulandı.

Yaş tespiti çalışmaları, bu kayanın yaklaşık 4,1 milyar yıllık geçmişiyle dünyada bulunan en eski üç Mars meteoritinden biri olduğunu ortaya koydu.

Mars'ın su geçmişine ve kabuk oluşumuna ışık tutuyor

Araştırmacılar, tırnak büyüklüğündeki küçük bir parçayı analiz etmek için öncü bir tarihlendirme yöntemi kullandı.

Zirkon kristalleri içeren volkanik minerallerden oluşan göktaşı, Mars'ın güney yaylalarındaki örneklerle eşleşti.

Analizler, kayanın yaklaşık 4,1 milyar yıl önce Mars yüzeyindeki su tarafından şekillendirildiğini ve erken dönem Mars'ın düşünüldüğünden çok daha dinamik bir su döngüsüne sahip olabileceğini gösterdi. Bilim insanları bu eşsiz örneği, gezegenin kayıp tarihini çözmek için bir "Rosetta Taşı" olarak nitelendiriyor.

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