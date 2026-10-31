TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Bilim dünyasını bir araya getiren törende, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar da bizzat yer alarak adını taşıyan büyük ödülün takdimine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşlik etti.

Özgün araştırmalarıyla yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sunan Doç. Dr. Fatih Kar, Dr. Öğr. Üyesi Aktan Alpsoy ve Dr. Öğr. Üyesi Aktan Alpsoy TÜSEB Teşvik Ödülleri'nin sahibi oldu.

TÜSEB Türk Dünyası Sağlık Ve Bilim Onur Beratı

Doç. Dr. Şahin Hanalioğlu'na TÜSEB Türk Dünyası Sağlık ve Bilim Onur Beratı verildi.

Tıp eğitimini ve kardiyoloji uzmanlık eğitimini Türkiye'de tamamlayan Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Damirbek Osmonov ve Doç. Dr. Ferit Kasımzade, TÜSEB Türk Dünyası Sağlık ve Bilim Onur Beratı’nı aldı.

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yerlika İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülleri'ne layık görüldü.

TÜSEB Özel Hizmet Ödülleri

Bilgi birikimleri, öncü çalışmaları ve toplum yararına sundukları kalıcı hizmetlerle iz bırakan Prof. Dr. Serap Aykut Aka, Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Prof. Dr. Utkan Demirci, Dr. Ejder Sözen ve Dr. Şükran Yılmaz, TÜSEB Özel Hizmet Ödülleri’nin sahibi oldu.

Dünya genelinde sağlık politikalarının geliştirilmesine ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine katkı sunan Prof. Dr. Enis Barış, TÜSEB Hizmet Ödülü'nü aldı.

TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü

BioNTech SE kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin’i ve Prof. Dr. Özlem Türeci, kanser tedavisi ve mRNA teknolojileri alanındaki öncü araştırmaları, COVID-19 mRNA aşısının bilimsel ve klinik geliştirme süreçlerindeki liderlikleri ve kişiselleştirilmiş kanser tedavilerine yönelik yenilikçi çalışmalarıyla küresel sağlığa sundukları katkılar dolayısıyla, TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü’nü aldı.