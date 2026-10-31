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Türkiye
AA 31.10.2026 00:38

Sahte TOKİ siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, TOKİ başvuruları için kurulan sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Sahte TOKİ siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ'ye başvurmak isteyen vatandaşların sahte internet siteleri aracılığıyla dolandırılması üzerine Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işledikleri değerlendirilen 8 şüpheli, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

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