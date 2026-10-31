Parçalı Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.10.2026 22:01

İzmir, Aydın ve Muğla için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın ve Muğla için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

İzmir, Aydın ve Muğla için şiddetli yağış uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra İzmir'in batı kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra Aydın'ın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların bölgede aralıklı ve yerel bazda pazartesi ve salı da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Muğla'da ise yarın öğle saatlerinde kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden sonra etkisini daha da artıracağı ve çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor. Yağışın pazartesi ve salı şiddetli olması bekleniyor.

Vatandaşların, kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

ETİKETLER
İzmir Aydın Muğla Meteoroloji Yağış Sağanak Hava Durumu
Sıradaki Haber
İstanbul Maratonu'nda 590 emniyet personeli görev yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:43
Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Süleymaniye Tekkesi restore edilerek yeniden açıldı
21:49
İstanbul Maratonu'nda 590 emniyet personeli görev yapacak
21:11
BM Genel Sekreterliğine aday gösterilen Sinirlioğlu, vizyon belgesinde hedeflerini açıkladı
20:51
Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Alvarez ile görüştü
20:55
Trump, G20 Zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna barış anlaşması konusunda umutlu
21:55
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun gözaltına alındı
Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Süleymaniye Tekkesi restore edilerek yeniden açıldı
Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Süleymaniye Tekkesi restore edilerek yeniden açıldı
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları Ankara'da uçtu: Gökyüzünde Türk'ün imzası, yüreklerde kardeşliğin gururu
Türk Yıldızları Ankara'da uçtu: Gökyüzünde Türk'ün imzası, yüreklerde kardeşliğin gururu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ