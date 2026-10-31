İzmir, Aydın ve Muğla için şiddetli yağış uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra İzmir'in batı kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra Aydın'ın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların bölgede aralıklı ve yerel bazda pazartesi ve salı da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Muğla'da ise yarın öğle saatlerinde kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden sonra etkisini daha da artıracağı ve çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor. Yağışın pazartesi ve salı şiddetli olması bekleniyor.

Vatandaşların, kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.