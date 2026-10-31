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Gündem
TRT Haber 31.10.2026 22:55

Bakan Fidan: Uluslararası barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak, küresel konularda sorumluluk almaya; çok taraflılığı, iş birliğini ve diplomasiyi savunarak uluslararası barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Fidan: Uluslararası barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Fidan, 30-31 Ekim'de Atlanta'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, toplantı kapsamında katıldıkları oturumları ve temaslarını değerlendirdi.

 "Jeopolitik Gerilimler", "Enerji" ve "Tedarik Zincirleri" başlıkları altında gerçekleştirilen oturumlarda, karşı karşıya olunan sınamaların birbirleriyle bağlantısının ve küresel etkilerinin değerlendirdiklerini aktaran Bakan Fidan, paylaşımında şunları kaydetti:

" Türkiye'nin önceliklerini ve çözüm önerilerini muhataplarımızla paylaştık. Görüştüğümüz mevkidaşlarımızla ikili ilişkilerimizi ve ortak gündemimizi ele aldık. Misafirperverliği için ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya teşekkür ediyorum. Türkiye olarak, küresel konularda sorumluluk almaya; çok taraflılığı, iş birliğini ve diplomasiyi savunarak uluslararası barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

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Hakan Fidan
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