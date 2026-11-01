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Dünya
AA 01.11.2026 09:52

Kuzey Kore, taktik balistik füzeler için misket bombası başlığını test etti

Kuzey Kore'nin, taktik balistik füzelerde kullanılmak üzere tasarlanan misket bombası başlığını test ettiği ve yıl sonuna kadar askeri birliklerin bu silahların 4 farklı türünü kullanabilmesini hedeflediği bildirildi.

Kuzey Kore, taktik balistik füzeler için misket bombası başlığını test etti
[Temsili fotoğraf]

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre dün düzenlenen denemede misket bombası başlığının muharebe koşullarına uyarlanabilirliği ve tahrip gücü değerlendirildi.

"Standart Tip 2" misket bombası başlığının, "en yüksek yoğunluklu gücüyle 12 ila 13 hektarlık hedef alanını küle çevirebileceği" savunuldu.

KCNA'ya göre Kuzey Kore, bu yılın sonuna kadar askeri birliklerinin operasyonel amaçlarına bağlı olarak bu silahların 4 farklı türünü kullanabilmesini hedefliyor.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), NK News'e yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin dün Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne füze fırlattığının tespit edildiğini bildirdi.

Geniş alana çok sayıda küçük patlayıcı mühimmat yayan misket bombaları, patlamayan mühimmatın saldırıdan uzun süre sonra da siviller için tehdit oluşturmasına yol açıyor.

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