Bulgaristan'da halk cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başında

Ülkede 25 Ekim'de yapılan ilk turda yarışan ve en çok oyu alan iki cumhurbaşkanı adayı ve iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, 5 yıl görevde kalmak için yarışıyor.

Bulgaristan'da halk, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kiril Valchev ile eski Başbakan Andrey Gyurov ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev arasında tercih yapacak.

Saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde oy verme süresi en geç 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Cumhurbaşkanı Yotova oyunu kullandı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, başkent Sofya'daki "John Atanasov" Elektronik Meslek Lisesi'ne gelerek oyunu kullandı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yotova, kararlarını kendisi alan, kendi kaderini kendisi şekillendiren ve uluslararası sahnede güçlü bir sese sahip Bulgaristan için oy kullandığını söyledi.

Yotova, vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulunarak, "Barışın cumhurbaşkanı için oy kullandım. Diyalog yoluyla ulusal uzlaşının aranması ve bulunması, kurumların vatandaşlar için çalışması, güçlü bir Avrupa'da kendi dış politikası olan güçlü bir devlet için oy kullandım." dedi.

Başbakan Radev vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulundu

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, cumhurbaşkanlığı makamının devletin, ulusal kimliğin ve toplumun adalet arzusunun temel dayanağı olmayı sürdürmesi için oy kullandığını belirterek vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı makamının siyasi ortamdaki değişikliklere rağmen Bulgaristan vatandaşlarının sesini yansıtmaya devam etmesi gerektiğini belirten Radev, ülkenin Avrupa yolunun sloganlara ve gösterişe değil, deneyime, bilgiye ve özgüvene dayanması gerektiğini ifade etti.

Radev, cumhurbaşkanı seçim kampanyasının "son derece yakışıksız, kirli ve karalama kampanyalarıyla" geçtiğini belirterek bu yaklaşımın normal siyasi diyaloğu ve adayların görüşlerini açıklama imkanını engellediğini söyledi.

Gelecek seçimlerde toplumun, sürekli karalama haberleri yayımlayan siyasetçilere, internet sitelerine ve partilere hoşgörü göstermemesi gerektiğini ifade eden Radev, "Bu şekilde siyasi diyalog yürütülemez." dedi.

Kayıtlı 6 milyon 584 bin 25 seçmenin bulunduğu ülkede, ilk turda seçmenlerin yüzde 22,98'i sandık başına gitmişti. Yotova-Valchev ikilisi 528 bin 951 oy (yüzde 34,76) alırken Gyurov-Kandev ikilisi 486 bin 232 oyla (yüzde 31,95) ikinci tura yükselme hakkı kazanmıştı.

Öte yandan, ilk turda kayıtlı seçmenlerin yüzde 4,42'si "Kimseyi desteklemiyorum" hanesini tercih etmişti.