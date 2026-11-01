Ukrayna: Bu gece dört bölgedeki enerji altyapımız Rus saldırıları altında kaldı

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarını değerlendirdi.

Rusya'nın, 4 bölgedeki enerji altyapısına saldırılar düzenlediğini belirten Zelenski, "Şu an itibarıyla yüz binlerce aile elektriksiz durumda." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun son bir haftada 1940 insansız hava aracı (İHA), 1580'den fazla güdümlü bomba ve 44 farklı tipte füze kullanarak saldırılar gerçekleştirdiğini kaydeden Zelenski, "Bunların 36'sı balistik füzeydi." bilgisini paylaştı.

Zelenski, ABD başta olmak üzere müttefik ülkelerinden Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu hava savunma füzelerinin tedarikini hızlandırmalarını beklediklerini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ordusunun ve güvenlik güçlerinin Rusya'daki hedeflere yönelik hava saldırılarına da değindi.

Rusya'nın Rostov bölgesinde roket ve füzeler için katı yakıt da üreten Kamenski Fabrikası'na dün saldırı düzenlendiğini kaydeden Zelenski, "Pantsir-S2 kompleksi ile S-400 'Triumf' sistemine ait komuta-kontrol aracı da vuruldu. Vurulan hava savunma nesnelerinin toplam değeri yaklaşık 70 milyon dolardır." ifadelerini kullandı.