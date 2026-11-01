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Türkiye
AA 01.11.2026 16:29

Trabzon'da trafikte saldırı girişimine 180 bin lira ceza

Trabzon'da trafikte saldırı amacıyla otomobilinden inerek başka bir aracın yanına giden sürücüye 180 bin lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, araç trafikten menedildi.

Trabzon'da trafikte saldırı girişimine 180 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ortahisar ilçesindeki Akyazı Mahallesi'nde trafikte yaşanan olaya ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce incelenen görüntülerde, sürücünün aracından inerek başka bir aracın yanına gittiği belirlendi.

Sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 180 bin lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve araç trafikten menedildi.

Öte yandan olay anına ilişkin görüntüler, İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundan "Trafikte öfke değil, sağduyu hakim olsun" notuyla paylaşıldı.

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