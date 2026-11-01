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Türkiye
AA 01.11.2026 21:09

İzmir'de 87 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Urla ilçelerinde 17'si çocuk 87 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 87 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla ilçesinde kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler 14'ü çocuk 40 düzensiz göçmeni yakaladı, 3 göçmen kaçakçısını gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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İzmir Düzensiz Göçmenler
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