Çin devlet televizyonu Mbappe'nin şakası üzerine Real Madrid maçını yayından kaldırdı

Mbappe, kendisini en çok güldüren mimin, yüzünün Mao'ya benzeyen bir Çinli diktatörün üzerine yerleştirildiği görsel olduğunu söylemesinin ardından büyük tepki topladı.

CCTV'nin çatı kuruluşu Çin Medya Grubu, Mbappe'nin çeşitli Çinli markalar tarafından reddedilmesine de yol açan öfkenin ardından geçen salı günü İspanya La Liga futbol maçlarının yayınlarını askıya alma kararı aldığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Mbappe'nin özrünü ciddiye aldığını açıkladı. Real Madrid ve La Liga da konuyla ilgili özür diledi.

Çin Medya Grubu daha önce olayın geride bırakılması için mutlak bir ön koşul olarak nitelendirdiği üç taraftan da özür talep etmişti.

Kuruluş, özürleri kabul ettiğini ifade etti ancak yayın yasağının ne kadar süreceği konusunda yorum yapmadı.

Mimle ilgili açıklamasını Fransız sohbet programı The Bridge'de yaptığı belirtilen Mbappe, salı günü ilerleyen saatlerde özür diledi.

Mbappe, açıklamasının düşüncesizce olduğunu ve Çin'deki ve dünya çapındaki Çinli topluluklardaki birçok insanı incittiğini artık anladığını kaydetti.

Şaka Çin'de hoş karşılanmadı

Şaka, ülkenin geçmişindeki en kanlı dönemlerden birini yönetmesine rağmen Komünist Parti tarafından saygı duyulan Mao'nun anıldığı Çin'de hoş karşılanmadı.

Çin Komünist Partisini iç savaşta zafere taşıyan ve Çin Halk Cumhuriyetini kuran Mao, 1976 yılında hayatını kaybetti.

Mao yönetimi sırasında, on milyonlarca insanın ölümüne neden olan bir kıtlığa yol açan ve Çin toplumu genelinde şiddetli tasfiyeleri serbest bırakan İleriye Büyük Sıçrama ve Kültür Devrimini yönetti.

Spor yayınları ilk kez durdurulmuyor

Pekin yönetiminin siyasi hassasiyetler nedeniyle spor yayınlarını askıya alması ilk kez yaşanmıyor.

Houston Rockets'ın genel menajeri Daryl Morey'nin, şehirdeki geniş çaplı demokrasi yanlısı protestolar sırasında Hong Konglu protestocuları destekleyen bir tweet atmasının ardından, Çin ekim 2019'dan itibaren NBA maçlarını bir yıl boyunca yayından kaldırdı.

Morey, Çinli taraftarlar, sponsorlar ve ticari ortaklardan gelen şiddetli eleştirilerin ardından sözünü geri aldı.

Morey daha sonra, o tweetten bu yana diğer bakış açılarını duymak ve değerlendirmek için çok fazla fırsatı olduğunu ifade etti.

Çinli taraftarların ve sponsorların önemli desteğini her zaman takdir ettiğini belirten Morey, üzülenlerin, onları kırmak veya yanlış anlaşılmak gibi bir niyeti olmadığını bilmelerini umduğunu sözlerine ekledi.

Real Madrid pazar günkü maçtan galip ayrıldı

Real Madrid, pazar günkü maçta Racing Santander'i Mbappe, Jude Bellingham ve Yan Diomande'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.